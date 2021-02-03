В Рязани на видео попал зацепер, проехавший по центру города на троллейбусе.

В центре Рязани сняли на видео молодого человека, который залез на лестницу на задней секции кузова троллейбуса №5. Ролик выложили в «Типичной Рязани». Судя по кадрам, зацепер проехал по центру города в районе площади Ленина. Но сколько остановок ему удалось проехать, неизвестно.

Отметим, что данный вид проезда запрещен и очень небезопасен. Ранее транспортная прокуратура блокировала сайты, где размещались видео, популяризировавшие такого рода передвижения. В основном они касались электричек и поездов (читать подробнее).

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