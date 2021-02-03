Ирина Котова назначена начальником пресс-службы рязанского СК.

Новым начальником пресс-службы СУ СК России по Рязанской области назначена Ирина Котова. Соответствующий приказ 2 февраля подписал глава регионального ведомства Владимир Никешкин.

Ранее Ирина Александровна замещала должность старшего инспектора отделения по приему граждан и документобороту рязанского СК, а в 2017 году уехала в Ивановскую область, где стала помощником по работе со СМИ генерала Александра Булаева. В апреле 2020 года Булавев покинул должность.

Ирина Котова награждена медалью «За безупречную службу» III степени, отмечают в ведомстве.

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