Умер экс-председатель одного из судов Рязанской области

Скончался бывший председатель Клепиковского районного суда Трофимов Сергей Михайлович. Соболезнования родным и близким покойного выразили Рязанский областной суд и управление судебного департамента в Рязанской области.

Сергей Трофимов председательствовал в Клепиковском районном суде с 1986 по 1997 год.

В ноябре 2020 года судейское сообщество простилось с судьей Рязанского областного суда в отставке Юрием Хмелевым. Бывшие коллеги выразили соболезнования его родным и близким (читать подробнее).

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