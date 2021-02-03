Алексея Навального могут направить в колонию под Рязанью

Оппозиционного политика Алексея Навального могут отправить отбывать наказание в Рязанскую область. Такое предположение, основанное на информации собственного источника, сделал блогер и журналист Эдуард Петров («Честный детектив»).

«По данным нашего источника, осужденный Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-7 в Рязанской области (поселок Льгово Рязанского района). Там сидит друг и партнер по бизнесу, экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Бывший чиновник уже освоил профессию набивщика мягких игрушек», - говорится в сообщении Петрова.

Алексей Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом проведенного года под домашним арестом. К такому решению пришел Симоновский районный суд.

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