В Рязанской области все еще 20 человек с COVID-19 на аппаратах ИВЛ

По состоянию на 18.00 2 февраля в рязанских больницах остаются 462 пациента больных COVID-19. Из них состояние 80 человек медики оценивают как удовлетворительное. 334 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых пациентов – 48 человек, в том числе 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Сутками ранее тяжелых больных было 55 человек, в том числе 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

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