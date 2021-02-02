Стало известно, кто в Рязанской области больше всего зарабатывает денег

Стало известно, кто в Рязанской области больше всего зарабатывает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя заработная плата по Рязанской области — 34 тысячи 800 рублей, сообщает Рязаньстат. Такие данные зафиксировали в 2020 году.

Больше всего в регионе получают производители нефтепродуктов — 75 тысяч рублей, и работники пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте — 60 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты у работников портных и швей, а также у производителей изделий из бумаги — 19 и 20 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что в другом регионе ЦФО – ивановской области – минимальные зарплаты повыше – 26 тысяч 900 рублей.

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