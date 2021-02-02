Возле крытого катка на Шевченко устроили парковку прямо на тротуарах.

Жители с улицы Шевченко жалуются губернатору Рязанской области Николаю Любимову на стихийные парковки вокруг крытого катка.

«Около вип-въезда на каток по улице 2-Линия на тротуаре устроили стихийную парковку. Разворачиваются машины прямо перед пешеходами. Не зря некоторые радовались, что парковка будет. Такая ерунда теперь каждый день. Около шлагбаумов такая же история. Теперь новенькая тротуарная плитка заставлена машинами. И это каток еще не работает! Что же будет, когда он откроется?» - говорится в сообщении рязанки Марины Моли.

Ни губернатор, ни администрация Рязани пока не удосужились ответитть на претнезии жительницы города.

Крытый каток появился на месте сквера. Многие местные жители были против строительства спортивного сооружения, но власти с легкостью подмахнули все бумаги и каток построили. Назвали его «Айсберг».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!