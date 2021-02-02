Многодетную мать в Шацке арестовали по подозрению в убийстве

Шацкий районный суд, как сообщает его пресс-служба, поместил под стражу многодетную мать. Она обвиняется в убийстве, поэтому следователь ходатайствовал о ее аресте.

По данным следствия, конфликт произошел 25 января во время возлияний с неким гражданином З. Словесная перепалка закончилась тем, что пьяная 42-летняя женщина схватилась за нож и воткнула его оппоненту в грудь. Последний от ранения скончался.

Суд указал следователю, что нужно решить вопрос с передачей троих несовершеннолетних (детей подозреваемой) на попечении родным, кому-либо еще или в соответствующее учреждение.

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