Пятеро скончавшихся рязанцев – 2 февраля стало известно о новых жертвах коронавируса

Всего от коронавируса умерли 232 рязанца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 2 февраля, статистику детальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще пять человек. Это три женщины в возрасте 50-ти, 79-ти и 85-ти лет и двое мужчин в возрасте 70-ти и 74-х лет.

Все новые жертвы скончались в декабре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стал именно коронавирус.

Всего в Рязанской области по состоянию на 2 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 232 человека.

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