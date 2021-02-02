Пятеро скончавшихся рязанцев – 2 февраля стало известно о новых жертвах коронавируса

Всего от коронавируса умерли 232 рязанца.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Во вторник, 2 февраля, статистику детальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще пять человек. Это три женщины в возрасте 50-ти, 79-ти и 85-ти лет и двое мужчин в возрасте 70-ти и 74-х лет.
Все новые жертвы скончались в декабре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стал именно коронавирус.
Всего в Рязанской области по состоянию на 2 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 232 человека.
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