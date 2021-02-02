Жестче, чем 50 лет назад: в среду в Рязани возможно -20 градусов мороза

В среду, 3 февраля, в Рязани и области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, ночью порывы до семи метров в секунду, а днем южный ветер порывами до десяти м/с. Температура воздуха ночью -15…-10°С, местами до -20°С, днем -7…-2°С.

Ровно 50 лет назад, 3 февраля 1971 года в Рязани была облачная погода без существенных осадков, сильный южный ветер.

«Днем температура -2… -7 градусов», - сообщало Рязанское гидрометбюро.

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