В спальном районе Рязани появятся новые ясли на 60 мест

Проект здания яслей на лице Бирюзова в Рязани.

На улице Бирюзова в Рязани появятся новые ясли на 60 мест. Под строительство власти выделили участок около дома 31 к 1. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

В одноэтажном здании разместятся три группы детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. У каждой группы свой блок с отдельным входом.

88,3 млн рублей – это максимальная стоимость работ, с которой начнутся торги. Из этой суммы больше 11 млн потратят на оборудование и больше 8 млн – на благоустройство территории. На улице будут детские беседки, навесы, игровые и физкультурные площадки.

Завершить работы должны не позже 25 ноября 2021 года.

Напомним, недавно власти также объявили аукцион на строительство школы в Кальном на 1100 мест. Названы сроки сдачи объекта, его стоимость и опубликован проект (читать подробнее).

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