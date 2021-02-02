Владимир Бурмистров распорядился премировать ремонтников рязанских дорог.
Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров 1 февраля встретился с рабочими-дорожниками, которые рассказали ему об особенностях приготовления литой асфальтобетонной смеси, а также работе бригад зимой.
— Рассмотрите возможность премирования дорожников и других рабочих, осуществляющих тяжелый труд, — поручил чиновник. — Отремонтируйте комнаты отдыха для водителей.
В Рязани с начала зимы продолжают на улицах города работать благоустройщики, чтобы убрать снег и наледь. А потом выходят специалисты по заделыванию ям и выбоин после схода снега.
Ранее Владимира Бурмистрова заметили на несанкционированном митинге в защиту оппозиционного политика Алексея Навального (читать подробнее).
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