Владимир Бурмистров распорядился премировать ремонтников рязанских дорог.

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров 1 февраля встретился с рабочими-дорожниками, которые рассказали ему об особенностях приготовления литой асфальтобетонной смеси, а также работе бригад зимой.

— Рассмотрите возможность премирования дорожников и других рабочих, осуществляющих тяжелый труд, — поручил чиновник. — Отремонтируйте комнаты отдыха для водителей.

В Рязани с начала зимы продолжают на улицах города работать благоустройщики, чтобы убрать снег и наледь. А потом выходят специалисты по заделыванию ям и выбоин после схода снега.

Ранее Владимира Бурмистрова заметили на несанкционированном митинге в защиту оппозиционного политика Алексея Навального (читать подробнее).

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