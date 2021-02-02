В рязанской Песочне при анализе проб воздуха зашкалил сероводород

В Рязани в микрорайоне Дашково-Песочня (ДПР-5) зафиксировали повышенное содержание сероводорода в атмосферном воздухе. Отбор проб производился 1 февраля на улице Песоченской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Интересно, что передвижная лаборатория муниципального управления по делам ГОЧС работала на указанной точке ночью – с 00:20 по 00:40. В результате два измерения показали превышения предельно-допустимой концентрации водорода в 1,56 раза.

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