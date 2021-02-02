Рязанские власти: Здание консервного завода в Ряжске не объект культурного наследия

Власти отказались признавать здание бывшего консервного завода в Ряжске 1930-го года постройки объектом культурного наследия. К такому решению пришел начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев после научно-методического совета по историко-культурному наследию.

В настоящее время здание выставлено на торги, но его уже почти год никак не могут продать (читать подробнее).

СПРАВКА «КП»

Ряжский консервный завод («Ряжский погребок») был построен в 1899 году как казенный (винный) склад.

В 1930-е годы завод переименовали в «Ряжский ликеро-водочный завод», с закрытием которого территория и постройки отошли к «Ряжскому консервному заводу».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!