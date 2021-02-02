В рязанском регионе зафиксировано за сутки еще 109 больных коронавирусом

Волна коронавируса спадает? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации федерального оперативного штаба, 2 февраля в регионе выявлено еще 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 22118 жителей региона.

При этом за прошедший суточный интервал выздоровело 110 рязанцев, соответственно, общее число - 20162. За истекшие 24 часа лабораторно подтверждено, что от коронавирусной инфекции умерли пять человек, проживавших на территории Рязанской области.

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