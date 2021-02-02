Рязанское МЧС предупредило о тумане и похолодании

ГУ МЧС по Рязанской области утром 2 февраля выпустило два метеопредупреждения. Одно из них о тумане, другое – о резком похолодании.

Так, со ссылкой на метеорологов Рязанского ЦГМС жителей региона предупреждают, что днем 2 января местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Также может произойти «понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и ниже», говорится в тексте. Предварительный прогноз был «мягче»: если днем вторника температуру по области предсказывали на уровне -9…-4, то в ночь на среду – в пределах -12…-7.