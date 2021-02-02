В ДТП с участием большегруза на рязанской дороге пострадали два человека

А могло быть все гораздо хуже... Фото пресс-службы регионального УМВД.

Около полудня 1 февраля в Рязанском районе на 178 километре автодороги М5 «Урал» случилось ДТП с участием большегруза марки MAN. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

За рулем грузовика был 20-летний житель города Рыбного. Поворачивая налево, он своими неумелыми действиями создал помеху для двигавшейся по встречной полосе легковушки, за рулем которой был его земляк 29-ти лет.

Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель VW Touran съехал с дороги, где его уже «ждала» бетонная плита. Результат: водитель и 19-летний пассажир «немца» получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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