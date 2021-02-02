Юный борец из Рязани завоевал «золото» на Первенстве ЦФО

Рязанец стал победителем Первенства ЦФО. Фото: сайт регионального минспорта.

Рязанскую область на Первенстве ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет представляли 22 спортсмена. Соревнования прошли в «Академии единоборств» Рязани. Об этом сообщает региональный минспорт.

188 атлетов из 11 регионов боролись за медали, а также право выступить на всероссийском первенстве. В весовой категории 45 кг первое место занял представитель СШОР «Олимпиец» Владимир Тишкин. Тренируют победителя заслуженный тренер России Владимир Емельянов и Константин Мошков.

В это же время спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Рязани Вероника Санина завоевала серебряную медаль в дисциплине «блочный лук» на чемпионате страны, прошедшем в Орле.

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