Рязанская лучница Вероника Санина стала второй на чемпионате России

Вероника Санина (крайняя слева) стала вице-чемпионкой страны. Фото: сайт регионального минспорта.

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Рязани Вероника Санина завоевала серебряную медаль в дисциплине «блочный лук» на чемпионате страны, прошедшем в Орле. Отметим, что на спортивном форуме 39 регионов России представляли 360 спортсменов.

Особо подчеркнем: рязанская лучница (тренеры - Марков М.А., Маркова Е.И) в стрельбе уступила лишь действующей чемпионке мира Наталье Авдеевой из Калининграда. Об этом сообщил региональный минспорт.

А тем временем ХК «Рязань» продолжает проигрывать. Причем, уступая сопернику в одну заброшенную шайбу.

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