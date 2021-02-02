Жестоко избитого в автозаке рязанского активиста посетил следователь

Активист Алексей Борисов, задержанный в Рязани 31 января и избитый в автозаке силовиками.

Активиста-дальнобойщика Алексея Борисова, жестоко избитого в автозаке, глубокой ночью посетил следователь. Об этом сообщил другой задержанный на несанкционированных протестных акциях 31 января активист Сергей Евсеев. Также пострадавшего опрашивали полицейские.

- В час ночи приходил следователь, чтобы провести опрос по поводу его избиения. Следователь сообщил, что следственный комитет будет вести расследование этой ситуации, - передал Евсеев.

Борисов госпитализирован в ОКБ, где проходит лечение. Помимо перелома трех ребер обследование выявило у него разрыв легкого, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

- Сегодня ему провели дренаж по удалению воздуха из грудной клетки, - сообщил Евсеев 1 февраля.

По его словам, Борисов настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении избивших его сотрудников правоохранительных органов.