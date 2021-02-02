Мать из Рыбного, у которой забрали детей, поместили под стражу

Фото: Фото: группа «Женская Рязань».

В городе Рыбном, что под Рязанью, местный суд взял под стражу местную жительницу по подозрению в жестоком обращении с детьми, сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее малышей 2019 и 2020 годов рождения у горе-мамаши забрали. Один из них был избит, а в жилище не было никаких условий для их нормального проживания (читать подробнее).

Семья согласилась поучаствовать в телешоу и пройти проверку на детекторе лжи. Выступающие в роли экспертов участники сделали вывод, что мать маленького мальчика, фото которого в шрамах, синяках и ссадинах шокировали пользователей соцсетей, систематически поднимала на него руку. После этого дело семьи из Рыбного взял под контроль СК России.

Уголовное преследование идет по статьям «Истязание» (в отношении детей) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».