В центре Рязани дороги залило водой из-за коммунальной аварии

В Рязани произошла очередная коммунальная авария, связанная с водопроводом, сообщает пресс-служба администрации города. На этот раз трубы прорвало в доме №31 по улице Шевченко.

«В 06:50 утечку ликвидировали. Произошло подтопление участка от улицы Шевченко до улиц Дзержинского и Высоковольтной», - говорится в сообщении.

По информации чиновников, рабочие дирекции благоустройства уже расчищают и просыпают дороги.

В настоящее время холодной воды нет в детском саду на Шевченко, 18.

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