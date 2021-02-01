ХК «Рязань» опять проиграл с разрывом в одну шайбу – теперь в Санкт-Петербурге

Громов и в Рязани отличился. Фото: архив "КП"-Рязань".

В чемпионате ВХЛ-Кубок Шелкового пути ХК «Рязань» очередной выездной матч проводил в Санкт-Петербурге против «СКА-Нева».

В течение двух периодов зрители заброшенных шайб не увидели: Ярослав Аскаров и Дмитрий Годес оставили свои ворота в неприкосновенности.

Но стоило начаться третьему, как Никита Громов, зарядив от синей линии, изменил цифры на табло в пользу гостей. В середине игровой трети Даниил Огирчук, отправив шайбу под перекладину ворот, огорчил «горожан» - 1:1.

Уже в овертайме Артем Николаев поставил точку в этом упорном противостоянии – 2:1.