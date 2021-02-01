Мэр Елена Сорокина проинспектировала под Рязанью теплицы.

Мэр Рязани Елена Сорокина 1 февраля проехалась по теплицам Дирекции благоустройства. Все они расположены в Рыбновском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

На днях в них реконструировали системы утепления, водо- и воздухоотведения, а также отремонтировали стеллажи.

В настоящее время на объекте есть все необходимое для выращивания качественной рассады, а уже в этом месяце начнется пикировка всходов. В течение посадочного сезона чиновники в этом году хотят высадить более 400 тысяч единиц рассады однолетних растений.

— По цветникам и клумбам нам есть куда стремиться, — заявила Сорокина. — Нам нужен современный дизайн, цветочные арт-объекты, которые могут стать любимыми фотозонами или просто радовать глаз.

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