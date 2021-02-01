В Рязани ребенок сломал позвоночник, катаясь на ватрушке

В Рязанской области госпитализировали восьмилетнего ребенка, получившего тяжелую траву, катаясь на ватрушке.

«Максим уже двадцать дней лежит на больничной койке. Ножки пока работают плохо, голова кружится, да и врач запрещает делать лишние движения», - сообщает ГТРК «Ока».

Оказывается, мальчик катался на ватрушке. На трамплине ее подбросило. Ребенок с нее слетел и кубарем покатился вниз. В результате – повреждение позвоночника.

— Я первый раз хорошо прокатился, мне понравилось. Потом меня папа второй раз пустил только не туда, не в ту сторону. Ватрушка застряла в кустах, а я полетел кубарем и сделал два раза. Я потом не мог говорить долго. Дополз до ватрушки. У меня очень сильно болела спина, — сказал журналистам ребенок.

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