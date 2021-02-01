В «Мармакс» рассказали, как вернуть часть средств, потраченных на квартиру

Фото: "Мармакс".

Оформить налоговый вычет — хороший способ вернуть часть средств, потраченных на покупку квартиры. Государство может компенсировать вам до 13% от стоимости купленной недвижимости. Руководитель отдела продаж строительной компании «Мармакс» Анна Терехова рассказала, кто и какими способами получить налоговый вычет.

«Оформить компенсацию могут только те, кто официально трудоустроен и платит налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Чем выше ваша официальная зарплата и сумма НДФЛ — тем большую сумму вычета вы можете получить, но не более 2 млн рублей», — говорит Анна.

Если квартира оформлена на нескольких собственников, каждый из них может получить налоговый вычет. Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП по упрощенной системе налогообложения, оформить компенсацию нельзя.

В компании также добавили, что налоговый вычет можно получить вне зависимости от того, как вы купили квартиру — в ипотеку или наличными. В первом случае вы можете вернуть не только 13% от стоимости квартиры, но и 13% от суммы уплаченных налогов по процентам, но не более 3 млн рублей.

«Оформить компенсацию можно двумя способами — через работодателя или налоговую инспекцию. В первое случае из вашей зарплаты ежемесячно не будут удерживаться НДФЛ, то есть вы будете получать сумму частями, а во втором — вычет придет единовременно всей суммой», — добавила Анна Терехова.

Какие документы нужно подготовить:

- копия паспорта и ИНН;

- декларация по форме 3-НДФЛ (только если возвращаете через налоговую);

- реквизиты вашего банковского счета (только если возвращаете через налоговую);

- выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру или акт приема-передачи и договор участия в долевом строительстве;

- подтверждение оплаты;

- доверенность на оплату, если деньги за квартиру кто-то вносил по поручению.

- справка о доходах по форме 2-НДФЛ за период, за который хотите получить вычет.

Подробности вы можете узнать у специалистов девелопера «Мармакс»: 500-005.

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