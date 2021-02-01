Власти Рязани отозвали свидетельство у перевозчика маршрута №57

У ИП Захаркиной Ю.В. в Рязани отозвали свидетельство на осуществление перевозок по маршруту №57 (ул. Новоселов, 60 – Божатково). Об этом сообщает администрация города.

Официальная формулировка: перевозчик в отсутствие ЧС в течение более чем трех дней подряд не совершил ни одного рейса, предусмотренного расписанием.

Согласно специализированному реестру, маршрут №57 проходит по улицам Новоселов, Зубковой (в обратном направлении по Советской Армии), проезду Яблочкова, улицам Циолковского, Ленина, далее – по Первомайскому проспекту и Михайловскому шоссе. Работать на нем может не более 5 машин среднего класса.