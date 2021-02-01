Более 22 тысяч заболевших – все о коронавирусе в Рязанской области на 1 февраля

В понедельник, 1 февраля, в Рязанской области выявлено еще 107 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 22 009 рязанцев.

Поправился за сутки 81 человек. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 20 052 человека.

1 февраля и 31 января смертельных случаев от COVID-19 в регионе не зарегистрировано. Последняя на сегодняшней день жертва коронавируса в Рязанской области записана в летальный список 30 января (в субботу). Это 67-летняя женщина, скончавшаяся еще в декабре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно COVID-19.

Всего, по официальным данным, на 1 февраля коронавирус стал причиной гибели 227 рязанцев.