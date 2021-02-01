Маршрутка №68 в Рязани изменила схему движения

Власти Рязани решили изменить схему движения маршрутки №68, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, причина изменения – ремонт на улице Разина.

Речь идет об аварийно-ремонтных работах на участке теплотрассы в районе дома №29, который начался утром 1 февраля.

«Автобусы маршрута №68 при движении из центра города будут следовать до конечной остановки «улица Разина» по своему маршруту, в обратном направлении по улицам Телевизионной, Ломоносова, Трудовой, далее по своему маршруту», - говорится в сообщении.

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