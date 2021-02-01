Под Рязанью произошло жесткое ДТП с микроавтобусом.

Днем 31 января в Клепиковском районе 42-летний москвич за рулем автомобиля KIA Rio вылетел на встречку и врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter. От удара Volkswagen улетел в кювет.

В результате дорожного происшествия травмы получили пассажиры KIA: 39-летняя женщина и шестилетний ребенок.

Как отмечает рязанская полиция, ребенок перевозился в автокресле.

Всего за минувшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек травмированы.

Под Рязанью произошло жесткое ДТП с микроавтобусом.

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