В Рязани появилось новое радио, где якобы все включено

1 февраля в Рязани появилась новая радиостанция. Ее название «Микс ФМ».

«Если вы любите отлично отдыхать, то рассказывать вам, как круто, когда «все включено» - ни к чему — вы и так все знаете», - говорится на официальной странице станции.

Как заявили на радиостанции, «Микс ФМ» - это якобы оригинальное смешение стилей и авторских форматов, созданное с одной целью, чтобы каждый, кто настроился в Рязани на 107,2 FM, получил настоящее пятизвездочное «все включено».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!