В Рязани взломали дом Циолковского. Фото: ВООПиК

В ночь на 31 января неизвестные молодые люди захватили дом Циолковского, расположенного по адресу: улица Введенская, 40.

Они сбили замки на двух дверях, а потом в трехкомнатной квартире оборудовали три спальных места, со столами.

«Вскрыт вход и на второй этаж, — пишет градозащитник Андрей Петруцкий. — Полиции удалось задержать грабителей. Но как у нас заведено, через три часа их отпускают, так как от владельцев или арендаторов здания нет заявления. Уголовное дело не заводят. Такое предательское отношение властей к объектам культурного наследия уже привело к утрате ОКН дома Постникова на ул. Садовой, 42.

Ранее чиновники пообещали, что в ближайшее время обсудят судьбу дома Циолковского (читать подробнее).

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