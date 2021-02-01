В Рязани задержали и избили активиста Алексея Борисова

Днем 31 января в Рязани задержали и избили участника несанкционированного митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Алексея Борисова.

По словам активиста, его избили в автозаке. В результате происшествия мужчине сломали несколько ребер.

Позже мужчину доставили на лечение в ОКБ.

31 января в Рязани прошел несанкционированный митинг. Были задержаны десятки человек, в том числе и журналисты. В частности, задержали корреспондента правительственной газеты «Рязанские ведомости» Александра Джафарова, но потом его отпустили с извинениями (читать подробнее).

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