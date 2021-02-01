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Крупный пожар случился в Рязани 31 января

Кирпичный жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль стали жертвой огня
Антон ВОХЕЧ
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Огонь уничтожил материальные ресурсы, но из людей никто не пострадал. Фото из архива "КП".

Огонь уничтожил материальные ресурсы, но из людей никто не пострадал. Фото из архива "КП".

Огонь на Мервинской улице уничтожил кирпичный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль. Пожар произошел в Рязани в воскресенье вечером, 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о начале пожара поступил на пульт дежурного в 17:02. Общая площадь возгорания составила 125 квадратных метров. Ликвидировали пожар в 18:19.

По предварительной информации, на пожаре никто не пострадал.

Причины возгорания и причиненный огнем ущерб устанавливаются.

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