Крупный пожар случился в Рязани 31 января

Огонь уничтожил материальные ресурсы, но из людей никто не пострадал. Фото из архива "КП".

Огонь на Мервинской улице уничтожил кирпичный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль. Пожар произошел в Рязани в воскресенье вечером, 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о начале пожара поступил на пульт дежурного в 17:02. Общая площадь возгорания составила 125 квадратных метров. Ликвидировали пожар в 18:19.

По предварительной информации, на пожаре никто не пострадал.

Причины возгорания и причиненный огнем ущерб устанавливаются.

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