БК «Рязань» обыграл принципиального соперника разницей в 56 очков

"Зубры" разгромили брянскую команду - карантин закончился. Фото: Иван ПЕТРАКОВ.
В очередном матче Первенства ЦФО по баскетболу БК «Рязань» на своей площадке 31 января камня на камне не оставил от БК «Брянск» – 124:68. Об этом сообщают «Рязанские новости».
БК «Брянск» - главный соперник «зубров» в минувшем сезоне, и в текущем первенстве ЦФО считается одним из фаворитов. На старте сезона он дважды победил на своей площадке - рязанская команда две недели находилась на карантине из-за выявленных фактов коронавируса.
31 января от хозяев паркета требовалось не просто обыграть БК «Брянск» в домашних играх дважды, но и сделать это с общей разницей не менее, чем в 32 очка. Это позволит иметь преимущество в случае равенства очков. Уже в первой встрече рязанцы эту задачку решили с лихвой.
Традиционный дабл-дабл оформил Константин Куликов: 33 очка + 11 подборов, у Дмитрия Князева 14 очков и 10 передач.
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