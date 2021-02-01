1 февраля четыре многоквартирных дома в Рязани останутся без электроэнергии

Некоторым рязанцам придется посидеть без электричества 1 февраля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Администрация Рязани сообщает, что в связи с проведением работ по ремонту кровли одного из центральных тепловых пунктов (ЦТП) с 09.30 до 16.00 1 февраля будет отключена электроэнергия по следующим адресам:
- ул. Пожалостина, д. 17;
- ул. Павлова, д. 12;
- Первомайский проспект, д. 21/24, д. 23/7.
А накануне, 31 января, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров провел срочное заседание с руководителями и ответственными специалистами структурных подразделений, занимающихся уборкой города. Говорили об деятельности Дирекции благоустройства.
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