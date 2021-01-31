Бурмистров после митинга провел срочное совещание по благоустройству Рязани

Заммэра Владимир Бурмистров провел срочное заседание с руководителями и ответственными специалистами структурных подразделений администрации Рязани. Речь шла о текущей деятельности Дирекции благоустройств.

Чиновник, прибывший в Рязань из Ростова-на-Дону, поручил подчиненным помогать Дирекции, если выявляются случаи некачественной уборки остановок, особенно в отдаленных районах.

«Представителям управления благоустройства - ежедневно проверять выполнение работ по уборке города с предоставлением отчета и фотофиксацией», - говорится в сообщении мэрии.

Ранее вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров посетил несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Чиновник сразу заявил, на чьей стороне он находится (читать подробнее).

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