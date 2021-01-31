МХК "Рязань-ВДВ" проиграл в Липецке

"Десантники" явно недооценили силы соперника. Фото из архива "КП"-Рязань".

МХК «Рязань-ВДВ» в очередном туре НМХЛ играл на выезде. В Липецке «десантники» уступили 1:2.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не видели. Гости прессинговали - «Липецк» отвечал контратаками. Во второй игровой трети липчанин Иван Попов огорчил Данила Шалойко на 35-й минуте встречи. А на 47-й минуте, уже в третьей двадцатиминутке, он повторил свой успех.

Счет 2:0 продержался практически до конца основного игрового времени. Табло показывало 18:58, когда рязанцы атаковали вшестером, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и Сергей Александров сократил отставание 1:2.

А дальше «десантникам» просто не хватило времени. Стоит сказать лестные слова в адрес липецкого голкипера Артема Мартынова, отразившего 43 броска в створ своих ворот.

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