В Рязани 31 января прогнозируют мощный снегопад

Днем 31 января в Рязани и области прогнозируется ухудшение погоды. Возможен сильный ветер, порывами до 17 метров в секунду, снегопад с ухудшением видимости менее 1000 метров, а также налипание мокрого снега, гололедица. Об этом рязанцев предупреждают региональное управление МЧС и чиновники администрации.

Напоминаем простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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