Задержанных в Москве участников несанкционированных митингов будут отвозить в Рязань

Всех активистов, которых задержат на несанкционированных митингах в Москве 31 января, будут отправлять в отделения полиции соседних регионов, сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Якобы из-за того, что участки переполнены задержанными 23 января, люде будут отвозить в Рязань, Тулу, Смоленск и Калугу.

В Рязани 31 января должен пройти несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В этот день центр города власти перекроют (смотрите, какие улицы), а как минимум одна из школ сделала обязательные уроки в воскресенье.

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