Врио ректора Рязанского агротехнологического университета стал Александр Шемякин

Александр Шемякин. Фото: rgatu.ru

Временно исполняющим обязанности ректора Рязанского агротехнологического университета стал Александр Шемякин. О таком решении Минсельхоза РФ объявили 29 января на заседании Ученого совета.

Александр Шемякин до своего назначения совмещал работу заведующего кафедрой и начальника управления по инновационной деятельности, сообщается на сайте РГАТУ. При этом он является выпускником сельхозакадемии – окончил ее с отличием в 2001 году и продолжил учиться в аспирантуре. В 2014 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук.

Напомним, в ноябре ушел из жизни руководивший вузом больше 10 лет Николай Бышов. Хоронили Николая Владимировича в закрытом гробу (читать подробнее).

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