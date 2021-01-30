У рязанских молодогвардейцев сменился лидер

Фото: МГЕР

– 26 января в Москве прошло заседание Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» по итогам которого свои полномочия руководителя отделения сложил Артем Никитин, возглавлявший организацию с июня 2016 года.

«Хочется выразить благодарность каждому активисту за совместную работу. Мы провели не один форум, организовали массу мероприятий, реализовали более 150 проектных инициатив и сделали не одно доброе дело. Мы выращивали и продолжаем выращивать талантливых, амбициозных, креативных и политически-подкованных молодых людей, и я уверен, что следующий руководитель сможет сохранить и преумножить силу и статус нашего регионального отделения», - поделился Никитин.

И.О руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» назначен Вячеслав Поскребышев. Он отметил, что это большая ответственность, справится с которой ему поможет команда рязанских молодогвардейцев.

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