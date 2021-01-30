Под Рязанью рейсовый автобус врезался в «Газель»

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

29 января в Рязанском районе на трассе М5 «Урал» случилась авария с участием рейсового автобуса «Москва – Рязань». По предварительной информации, в 22:30 водитель Setra «не выбрал безопасную скорость движения» и врезался в «Газель».

Грузовиком управлял 35-летний житель Рязани. Он и его 33-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в медучреждение и после оказания медпомощи отпустили.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что в автобусе было 25 пассажиров. Среди них пострадавших не зарегистрировано.