Одна из рязанских школ поставила на воскресенье «обязательное» занятие

В родительском чате 8 класса одной из городских рязанских школ появилось сообщение, что в воскресенье, 31 января, в 12.45 в школе состоится «обязательное для посещения» мероприятие.
«Если вы уезжаете за город, занятия или другая уважительная причина, то написать заявление на имя заместителя директора и указать причину. Если ребенок болеет, то потом должна быть справка», - отметила в диалоге классная руководительница.
При этом она ссылается на некий приказ управления образования. Также сообщается, что детям предложат в рамках этого занятия пройти квест от российского движения школьников.
Редакция «Комсомольской правды» в случае необходимости готова сообщить номер данной школы компетентным ведомствам.
Обновление: Позже со стороны управления образования редакции поступило пояснение, что подобные мероприятия носят исключительно добровольный характер.
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