Военнослужащие, подлежащие увольнению по состоянию здоровья, получат право на внеочередное жилищное обеспечение

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Одним из наиболее значимых законопроектов для рассмотрения в весеннюю сессию в Государственной Думе станет проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О статусе военнослужащих» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», уверен Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

«Предлагается распространить право на внеочередное жилищное обеспечение на военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Это справедливое решение», – отметил парламентарий от Рязанской области.

Он подчеркнул, что в весеннюю сессию комитет по обороне продолжит работать над совершенствованием системы социального обеспечения военнослужащих.

«Военнослужащие, подлежащие увольнению по состоянию здоровья, не могут проходить службу по объективным причинам, при этом не должны нарушаться их жилищные права, – уверен Андрей Красов. – Аналогичное право планируется предоставить Героям Российской Федерации в качестве признания их заслуг перед Отечеством и гражданами страны».

Также документом предлагается ввести правовое регулирование предоставления компенсации за наем (поднаем) жилого помещения.

Важно, что проект закона предусматривает равные права на получение жилья по избранному месту жительства с другими военнослужащими для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года. Сейчас, обеспечиваясь жильем во время службы, они не имеют права получить его по избранному месту жительства, а только по месту службы.

«Главной задачей остается совершенствование системы военного законодательства, адаптированной к современным вызовам и угрозам, – подчеркнул Андрей Красов. – Социальное обеспечение военнослужащих способствует выполнению задач Вооруженных Сил России по обеспечению национальной безопасности страны».

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