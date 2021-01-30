Центр Рязани в воскресенье перекроют

31 января в центре Рязани ограничат движение транспорта. Как сообщает администрация города, сделано это будет с 10:00.

Движение закроют полностью на нескольких участках, это:

- ул. Чкалова (от Первомайского проспекта до Вокзальной ул.),

- участок от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной ул.,

- Малое шоссе,

- Первомайский проспект (от Вокзальной ул. до ул. Дзержинского),

- проезд Завражнова (от Первомайского проспекта до ул. МОГЭС).

Восстанавливать движение планируют «по мере необходимости». Естественно, изменится схема движения общественного транспорта:

- автобусы №№4, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 41, 46, 47, 49, 53, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 95 и троллейбусы №5 пустят по улице Вокзальной;

- автобусы №№2, 30, 50, 58, 70, 71, 82, 91 - по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней;

- троллейбусы №№1, 8, 9, 10, 16, 17 с Московского будут следовать до остановки «Барс».