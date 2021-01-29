Количество рязанцев, подключенных к аппаратам ИВЛ, уменьшается

По состоянию на 18.00 29 января в рязанских больницах находится 481 пациент больной коронавирусом. Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 351-го пациента – средней степени тяжести. Тяжелых больных – 55 человек, в том числе 20 из них подключено к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что двумя сутками ранее на аппаратах ИВЛ находилось 24 человека. Уменьшение цифры может говорить о том, что состояние людей улучшилось, или же, наоборот, они скончались.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).