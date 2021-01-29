На оплату штрафа правозащитника Александра Бехтольда объявлен сбор средств

В Рязани объявили сбор денег на оплату штрафа рязанскому правозащитнику Александру Бехтольду. Мужчину с плакатом в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали 23 января.

Позже появились фотографии, на которых 70-летний правозащитник запечатлен с повреждениями на лице. А суд признал мужчину виновным в организации несанкционированного митинга (читать подробнее).

— После того, как новость об этом разлетелась по СМИ и соцсетям, мне стали писать люди, которые хотели скинуться на оплату штрафа, — сказала «ВидСбоку» супруга правозащитника София Иванова. — Спасибо всем, кто сочувствует Александру Федоровичу, всем, кто выразил желание помочь. Поддержать добрым словом его можно в личных сообщениях и в комментариях в соцсетях, он все читает.

Если денег окажется больше 20 тысяч (сумма штрафа) рублей, то они пойдут на оплату штрафов других задержанных и оштрафованных рязанцев.

КАК ПОМОЧЬ

Перечислить деньги на оплату штрафа правозащитника Александар Бехтольда можно на карту «Сбербанка» или «Тинькофф» по номеру телефона 8-910-645-32-24 (София Юрьевна И.) с пометкой «Бехтольд» или «Штраф».

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