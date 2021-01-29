В Рязани закрывается ресторан «Сковорода»

В торгово-развлекательном центре «Малина» закрывается ресторан «Сковорода». Об этом сообщила администрация сети.

«31 января – последний день работы ресторана "Сковорода". Спасибо, что вы были с нами! Успейте на прощанье заглянуть к нам!» - говорится в сообщении.

Администраторы напомнили, что сеть ресторанов продолжает работать в ТРЦ «Барс на Московском», ТРЦ «Атрон-Сити» и ТРЦ «М5Молл».

В ближайшее время ресторан откроется в ТРЦ «Круиз».

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