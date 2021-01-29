Рязанский военком встретился с митрополитом Марком

Вопрос воспитания молодежи для них един, но подходят они к нему с разных сторон. Фото: сайт епархии.

Встреча митрополита Рязанского и Михайловского Марка (Головкова) с военным комиссаром Рязанской области полковником Олегом Серкезом состоялась в Рязанском епархиальном управлении 29 января. Об этом сообщает сайт епархии.

В ходе встречи участники обсудили вопросы взаимодействия в деле духовно-нравственного воспитания молодежи допризывного и призывного возраста, поскольку вопрос формирования системы ценностей у молодежи остается одной из общих важных тем. Русская церковь всегда призывала народ любить Отечество и быть готовым защищать своих родных, близких и других соотечественников. Как сказал один из учеников Христа – «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Напомним, что Рязанская область в этом году впервые за многие годы не выполнила план по призыву в ряды Вооруженных сил России.

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